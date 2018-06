Tunisie: «Personne n'a vu la fameuse circulaire de 1981»

Justement, il y a toute une partie du droit qui reste non publiée et occulte filtrant à coups de petites circulaires prises ici et là dans l'opacité des administrations. En fait, personne n'a vu cette fameuse circulaire de 1981. Personne ne connaît son numéro. Donc aujourd'hui, nous demandons qu'elle soit publiée pour provoquer ce qu'on appelle «une décision implicite de rejet». Ce qui nous permettra de demander au ministre de la retirer. Supposons qu'il refuse, on pourra recourir alors au Tribunal administratif en invoquant des questions de fond, entre autres qu'une circulaire ne peut pas mettre de limites aux libertés et qu'elle ne doit pas ajouter des normes à l'ordre juridique, notamment lorsqu'elle se révèle elle-même incohérente avec la Constitution du 27 janvier 2014.

Qu'en est-il de la circulaire de 1981 sur laquelle s'appuient les autorités pendant Ramadan pour fermer les cafés ? On a entendu dire au cours de cette conférence qu'elle n'est peut-être plus en vigueur...

C'est grave qu'un dirigeant politique avance une lecture sélective du texte constitutionnel. On ne peut pas aujourd'hui se référer à l'article 1er en ignorant ce que dit l'article 2 à propos de la Tunisie, un Etat civil, ni des articles concernant les libertés, dont la liberté de conscience, de croyance, de culte. Les articles ne se lisent pas indépendamment les uns des autres, tel qu'inscrit dans le texte constitutionnel lui-même (article 146). Je pense d'autre part que les régimes qui se sentent menacés dans leur existence et qui manquent de légitimité au niveau de leurs réalisations démocratiques convoquent tous les ressorts du religieux, parce que c'est là un terreau facile.

