Tunisie: L'appel à propositions est lancé

La phase I (preuve de concept) consiste à explorer la faisabilité scientifique ou technique et le potentiel commercial de la nouvelle idée afin de développer un projet d'innovation, avec l'aide d'une subvention de 50.000 euros, et le soutien en cas de résultat positif!

Idée novatrice

Le coût total éligible pour un projet de phase 1 est de 71 249 euros. En appliquant le taux de cofinancement de 70%, le montant de la subvention est fixé à 50.000 euros. Les projets devraient durer environ 6 mois.

La phase II (développement et démonstration) consiste à développer l'idée d'entreprise solide et novatrice grâce à une subvention de l'ordre de 500.000 à 2,5 millions d'euros (taux de financement de 70%). Il s'agit de développer un produit, un service ou un service commercialisable. Le projet devrait normalement durer de 12 à 24 mois, mais pourrait être plus long dans des cas exceptionnels et bien justifiés.

Quant à la phase III (go-to-market), un soutien supplémentaire de l'UE est fourni pour entrer sur le marché avec succès (sans subventions). Tous les services d'assistance de la phase 3 sont accessibles via un point d'entrée unique et dédié, qui sert de portail d'information et d'espace de réseautage, et comprend un encadrement.

Le coaching couvre le développement des affaires, l'organisation, la coopération et le financement. Le Mentorat est également prévu dans cette phase

Les PME à but lucratif, y compris les jeunes entreprises et les start-up, de tous les secteurs peuvent postuler à condition d'être établis dans un État membre de l'UE ou dans un pays associé à Horizon 2020 (la Tunisie est éligible).