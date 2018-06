Burkina Faso: Crise au Minefid - Le Médiateur du Faso joue les bons offices

Il est difficile de demander le sacrifice aux autres pendant que soi-même, on lutte pour protéger ses acquis. Pendant que certains ministres perçoivent huit fois plus le salaire de leur collègue, ils demandent aux autres de consentir beaucoup de sacrifices, déplorent des sources concordantes.

C'est pourquoi le Médiateur du Faso a indiqué qu'il faut travailler à mettre l'économie sur pied et faire en sorte que chaque acteur apporte sa contribution à l'édification nationale, autant que faire se peut. « Il est temps d'arrêter le saignement des financements et de l'économie nationale », a-t-elle renchéri.

Entre autres actions menées, la dernière en date a été la médiation dans la crise du MINEFID qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un rapport des points des médiations susmentionnées aurait été transmis au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Toujours est-il qu'au regard du fait que l'économie est en train d'aller en lambeaux, il s'impose que les différents acteurs mettent du « lait dans leur café afin que l'économie » puisse rebondir et faire face aux préoccupations du peuple burkinabè.

Le Médiateur du Faso s'est autosaisi de la médiation de la grogne sociale que traverse le ministère de l'Economie, des finances et du développement. Les échanges ont débuté avec les syndicalistes le 28 mai 2018, avec la rencontre des représentants de la Coordination des syndicats du ministère de l'Economie, des finances et du développement avec à sa tête Mathias Kadiogo, coordonnateur, et la ministre de l'Economie herself qui a été reçue également dans la même dynamique, le 2 juin 2018.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.