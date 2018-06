Algérie: Tiaret - Les produits de l'artisanat donnent au Ramadhan une "saveur" particulière

Tiaret — Le mois sacré de Ramadhan constitue pour les artisans de la wilaya de Tiaret une véritable aubaine pour relancer certains produits du terroir, dont les familles s'attachent à acquérir pour donner à ce mois de piété "une saveur particulière".

Pendant le Ramadhan, les ménagères de Tiaret s'approvisionnent en divers produits d'artisanat notamment des ustensiles de cuisine fabriqués localement, des éléments de décors et autres produits utilisés dans la préparation des plats indispensables en ce mois du jeûne.

Les articles les plus demandés, en raison de l'aspect particulier qu'ils apportent à la table ou à la meïda de Ramadhan, sont les plats divers : assiettes, soupières, couscoussiers, bocaux en argile, les couverts en bois ou encore les paniers à pain en alfa et en doum ainsi que les couffins traditionnels richement décorés.

De ce fait, le mois de ramadhan est particulier pour les artisans qui doivent répondre à une forte demande pour leurs produits, explique le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Tiaret, Smail Ammari, relevant que la galerie, ouverte à la CAM, ne désemplit pas et enregistre une forte affluence de la clientèle, composée en majorité de femmes, qui viennent acquérir ces produits proposés à des prix très avantageux.

Le même responsable indique également que des produits de décor des maisons comme les couvertures en laine, les tapis, les services à thé ou à café, en porcelaine ou en cuivre, sont très demandés. "Certaines familles restent attachées aux traditions de leurs parents et aïeux au point où ils veulent reconstituer cette ambiance d'antan".

Engouement pour les tenues traditionnelles

Pour sa part, Mohamed Douis, président de l'association "Khaldounia", souligne que les tenues destinées aux cérémonies de circoncision d'enfants sont très demandées en cette période de Ramadhan, durant laquelle des campagnes de circoncisions collectives d'enfants se tiennent à l'initiative d'associations, d'organismes sociaux et des collectivités locales, notamment lors de leïlat El Qadr.

Parents et initiateurs de ces opérations offrent ces tenues traditionnelles aux petits enfants concernés pour que ce moment particulier de leur vie reste inoubliable et empreint de joie et d'allégresse.

D'autres tenues traditionnelles sont très demandées en cette période, comme les gandouras d'hommes que les fidèles portent pour accomplir leurs prières ou veiller entre membres de la famille et amis.

Aussi, M. Douis indique que les membres de son association sont très sollicités par les adeptes des sports traditionnels -comme le matrag- pour confectionner les tenues nécessaires aux tournois et exhibitions organisées en grand nombre durant les soirées de Ramadhan.

Les membres de cette association confectionnent aussi des tenues traditionnelles pour femmes comme la robe kabyle, la blousa oranaise et autres robes et vêtements mettant en exergue la beauté et l'élégance des femmes de la région.

Par ailleurs, l'atelier de sellerie, ouvert au sein de la Chambre de l'artisanat et des métiers, connaît, en ce mois sacré, une animation particulière.

Aïcha Ferhat, artisane, explique que la fabrication des selles diminue considérablement durant le Ramadhan. "Les artisans se reconvertissent dans la fabrication de sandales et de babouches en cuir. Ce créneau est très porteur", note-t-elle.

Pour l'Aïd el Fitr, les femmes ont tendance à porter des chaussures traditionnelles en cuir ou des sacs finement décorés. "Nous répondons à toutes demandes et sollicitudes de cette clientèle très particulière et saisonnière qui nous sollicite", souligne Aïcha Ferhat.