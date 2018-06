Algérie: Interruption des services internet au début de chaque épreuve du bac

MILA- La ministre de la Poste, des Télécommunications, Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a affirmé mercredi à Mila que "l'internet sera coupé pendant une heure au début de chaque épreuve du baccalauréat pour éviter tout ce qui peut entacher cet examen scolaire".

L'opération a été définie conjointement par l'entreprise Algérie Télécom et le ministère de l'Education nationale en fonction d'un calendrier de coupure, a indiqué la ministre qui fait état d'une certaine perturbation probable des réseaux sociaux durant la période du baccalauréat "pour instaurer un climat favorable aux candidats au baccalauréat".

Elle a également estimé que "les fuites sur les réseaux sociaux sont infimes, mais l'écho qu'elles reçoivent prend des dimensions énormes".

Mme Faraoun a indiqué que la nouvelle loi qui paraîtra "au plus tard la semaine prochaine" sur le Journal Officiel autorisera le financement à la place de l'autorité de régulation, empêchée de le faire par des entraves bureaucratiques, des zones d'ombre non-couvertes par le réseau de télécommunication.

"Il y aura des programmes pour déterminer les zones d'ombres habitées et en assurer la couverture dans les prochaines années", a assuré la ministre qui a indiqué que la fibre optique sera installée le long de l'autoroute Est-ouest dès la mise en service de ses équipements.

Elle a également noté que le travail est mené avec les walis pour acheminer l'électricité le long des chemins de wilaya afin d'en assurer la couverture par le réseau.

La ministre a infirmé l'existence d'un quelconque problème de liquidité au niveau des bureaux de poste durant le mois de ramadhan, avant de saluer la célérité de l'intervention des cadres d'Algérie Poste en cas de dysfonctionnement.

Houda-Imane Faraoun a assuré qu'un "grand nombre de bureaux de poste sera ouvert en 2018 et il sera procédé au recrutement du personnel nécessaire", affirmant, concernant les travailleurs du pré-emploi de la poste à Mila, qu'ils seront confirmés "avant la fin du mois de ramadhan".

Dans la commune d'Oued El Athmania, la ministre a lancé les travaux d'une connexion par fibre optique sur 140 km le long de l'autoroute Est-ouest permettant le raccordement des wilayas de Sétif et Constantine via celle de Mila et de porter la bande passante à 1,2 térabits/seconde.

Il a été indiqué à l'occasion que 28 des 32 communes de la wilaya de Mila ont été reliées par fibre optique par le biais d'un réseau de 1.225 km et les communes restantes le seront courant de cette année.

A Grarem Gouga, la ministre a procédé au lancement de la technologie de fibre optique à domicile FTTH assurant un débit de plus de 100 mégabits/seconde. 23 quartiers relevant de neuf (9) communes seront desservis par cette technologie dans une première phase et 10 autres quartiers relevant de quatre (4) communes dans la seconde phase, a-t-on indiqué.

Au chef-lieu de wilaya, la ministre a inauguré le siège d'une agence commerciale d'Algérie Télécom et visité l'hôpital "frères Meghlaoua" relié au réseau de fibre optique dans le cadre du projet de Télémédecine.

Mme Faraoun s'est rendue au service de pédiatrie et y a distribué des cadeaux aux enfants.

A la cité 300 logements, la ministre de la Poste, des Télécommunications, Technologies et du Numérique a posé la première pierre de la Direction opérationnelle et d'une agence commerciale d'Algérie Télécom, avant d'inaugurer le nouveau siège de la Direction de wilaya d'Algérie Poste et le bureau de poste y attenant.