Algérie: La décision du président de la République de remplacer le couffin de Ramadhan par une allocation saluée

- Le Croissant rouge algérien (CRA) a salué toutes les décisions prises par le président de la République lors de la réunion mardi du Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne le remplacement du couffin de Ramadhan par une allocation financière, a indiqué, mercredi, cette association dans un communiqué.

Cette décision "confirme l'attachement du président de la République, à travers sa politique judicieuse, à la concrétisation de la justice sociale, à la consécration du principe d'équité en faveur des nécessiteux et à la consolidation de l'action humanitaire pour assurer le confort et la quiétude aux familles pauvres et nécessiteuses", précise la même source.

Exprimant sa "considération" et sa "reconnaissance" au président de la République, pour "ses sages décisions, qui ont toujours été un soutien et une consolidation des valeurs humaines de l'Algérie", le CRA estimes que ces décisions "viennent concrétiser le principe de solidarité et d'entraide en assistance aux nécessiteux et aux pauvres et préserver leur dignité", a ajouté la même source.

Le CRA a saisi cette occasion pour réitérer "son soutien et son appui aux décisions du président de la République, notamment dans le domaine de l'action humanitaire".