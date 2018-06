Algérie: Appel à l'utilisation des paniers à la place des sachets en plastique

L'opération de distribution des paniers au niveau des marchés d'Alger s'est déroulée en présence de nombre d'artistes, de parlementaires et des représentants de la société civile et des scouts musulmans.

Il faut associer tous les secteurs, la société civile et les acteurs en matière afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité de changer leurs comportements et à la préservation de l'environnement pour réaliser le développement durable escompté.

S'agissant de l'utilisation des paniers faits en papiers, la première responsable du secteur a affirmé que le passage se fait progressivement d'où la nécessité d'un suivi technique et d'une volonté solide outre des initiatives de la part des boulangers, mettant en avant l'existence des avantages fiscaux mis en faveur des opérateurs économiques et d'un accompagnement par l'Etat dans ce domaine.

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement coïncidant avec le 5 juin de chaque année, 10.000 paniers seront distribués au niveau d'Alger avant que l'opération soit vulgarisée sur toutes les régions du pays dans le but de sensibiliser les consommateurs à la nécessité de recourir au panier traditionnel au lieu du sachet en plastique qui a des impacts négatifs sur la santé du citoyen et sur l'environnement, a révélé Mme. Zerouati.

La ministre a précisé en marge de l'opération de distribution de "paniers" au profit des citoyens au niveau de certains marchés d'Alger à l'instar de Ali Mellah de Sidi Mhamed, El Harrach, Chéraga, Bir Khadem et Ain Benian, que "les sachets en plastique représentent un danger sur la santé du consommateur et sur l'environnement".

