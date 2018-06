Algérie: Le Général major Hamel en visite de travail au Portugal

- Le Directeur général de la Sûreté nationale, le Général major Abdelghani Hamel entame, à partir de mercredi, une visite de travail au Portugal, à la tête d'une importante délégation, visant la consolidation de la coopération et du partenariat entre la police des deux pays, notamment en matière de formation, d'échange d'expériences et de lutte contre la criminalité, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "la consolidation de la coopération et du partenariat entre les polices des deux pays qui ont franchi des pas considérable au cours des dernières années", a précisé le communiqué.

Elle vise également à consolider et promouvoir ce partenariat entre les deux pays en matières de formation, d'instruction, de police scientifique et technique et d'échange d'expériences dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et la cybercriminalité outre l'examen de plusieurs questions d'intérêt commun, au service de la sécurité dans les deux pays", a ajouté la même source.

Le Général-major Hamel aura durant cette visite, "des entretiens avec les hauts responsables du corps de la police portugaise portant essentiellement sur l'examen des moyens de renforcer les relations bilatérales entre la police des deux pays et de l'échange d'expertises et d'expériences entre experts des deux pays dans le domaine de la police".

Le Directeur général de la sûreté nationale et la délégation qui l'accompagne visiteront, en outre, nombre de services d'opérations de la police portugaise et certaines unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité, y compris le crime organisé et la nouvelle criminalité, a conclu le communiqué.