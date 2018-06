Algérie: Généraliser l'accès aux appareillages auditifs à tous les enfants malentendants

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a fait état, mercredi à Alger, d'un projet de généralisation de l'accès aux appareillages auditifs à tous les enfants malentendants, notamment ceux issus de familles démunies qui ne bénéficient pas de couverture sociale.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite aux écoles des enfants handicapés auditifs au Boulevard Krim Belkacem (Telemly) et à Baraki, Mme Eddalia a indiqué que le ministère de la Solidarité nationale oeuvre, en coordination avec le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, à "l'adoption d'un dispositif permettant de généraliser l'accès aux appareillages auditif de l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) à tous les enfants handicapés auditifs".

Le ministère de la Solidarité nationale prend en charge en partie le coût de ces appareillages au profit des enfants issus des familles démunies qui ne bénéficient pas de couverture sociale.

A cet égard, une campagne de dépistage de l'handicap auditif sera lancée au niveau des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale pour fournir ces appareillage .

Lire aussi: Une équipe mixte éducation-solidarité pour adapter le programme pédagogique aux enfants malentendants

Dans le même sillage, Mme. Eddalia a indiqué que près de 65.000 personnes, au niveau national, sont atteints d'une déficience auditive, ajoutant que le secteur de la Solidarité nationale prend en charge près de 5.000 enfants répartis sur 46 établissements spécialisés.

Par ailleurs, elle a annoncé l'élaboration d'un dictionnaire de langue de signes en langue Amazigh au profit des enfants présentant une déficience auditive après la publication de la première édition en langue arabe en 2017 comprenant 1.560 mots les plus utilisés et dont 10.000 copies ont été distribuées aux établissements spécialisés relevant du secteur de la solidarité ainsi qu'aux associations et secteurs intéressés par la langues des signes.

Mme Eddalia a indiqué que la première édition du dictionnaire de la langue des signes "est expérimentale, pouvant être actualiser et améliorer" et ce conformément aux observations que pourrait recevoir le ministère par les usagers de ce dictionnaire, mettant l'accent sur l'importance d'ouvrir des ateliers d'enseignement de la langue des signes au profit des parents d'enfants souffrants d'handicap auditif.

Le secteur de la Solidarité nationale a tracé plusieurs programmes afin de prendre en charges les différents handicaps notamment en ce qui concerne l'accompagnement psychologique et l'intégration sociale et éducative, a-t-elle affirmé, soulignant l'importance de coordonner avec le secteur de la Santé notamment en matière de dépistage précoce du handicap.