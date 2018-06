D'après les projections de la banque mondiale, la croissance régionale de l'Afrique subsaharienne se consolidera pour atteindre 3,1 % en 2018 et 3,5 % en 2019, mais elle restera en deçà de sa moyenne de long terme.

Ainsi, cette zone continue d'enregistrer une reprise économique modeste soutenue par une augmentation de la production de pétrole et de métaux, elle-même stimulée par la hausse des prix des produits de base, sous l'effet de l'amélioration des conditions agricoles et de l'accroissement de la demande intérieure.

Plusieurs pays, dont le Ghana, le Kenya et le Nigéria, ont connu une reprise des activités manufacturières, tandis que l'engagement renouvelé des pouvoirs publics en faveur des réformes du cadre macroéconomique et de dispositif de gouvernance renforce la confiance des investisseurs et des consommateurs en Angola, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.

Ailleurs, notamment au Kenya et en Gambie, les dépenses de consommation augmentent, à la faveur d'une inflation faible et d'un rebond des envois de fonds, note la Banque mondiale.

En effet, souligne le document de la Banque mondiale, au Nigéria où le faible niveau d'investissements continue de peser sur l'expansion du secteur non pétrolier, le taux de croissance s'établira à 2,1 % cette année, et à 2,2 % l'année prochaine.

L'Angola devrait afficher une croissance de 1,7 % cette année et de 2,2 % l'année prochaine, à la faveur d'une disponibilité accrue de devises, de la hausse de la production de gaz naturel et d'un regain d'optimisme de la part des entreprises.

Pour l'Afrique du Sud, où la reprise de la confiance des entreprises et de la population est propice à l'augmentation des investissements et des dépenses de consommation, on anticipe une croissance de 1,4 % en 2018 et de 1,8 % en 2019.

L'expansion de la production minière et la stabilité des prix des métaux devraient stimuler l'activité des pays exportateurs. Dans les pays pauvres en ressources naturelles, l'amélioration des conditions agricoles et la progression des investissements dans l'infrastructure devraient permettre à la croissance de rester vigoureuse.

Ruée des Etats vers les émissions obligataires

D'après la Banque mondiale, les pays d'Afrique subsaharienne sont en train de délaisser les traditionnelles sources bilatérales et multilatérales d'emprunt pour recourir à des émissions obligataires et à des créanciers non membres du Club de Paris, d'où des coûts de service de la dette plus élevés et des vulnérabilités croissantes de certains pays sur le plan de la dette.

S'agissant des déficits des comptes courants des Etats, ils sont en train de se résorber dans les pays exportateurs de pétrole, mais ils se creusent dans d'autres où la croissance des importations est forte en raison d'investissements publics importants. Alors que l'inflation baisse dans de nombreux pays, notamment au Kenya, au Mozambique et en Ouganda.

Elle s'établît à deux chiffres dans plusieurs autres, y compris en Angola, au Nigéria et au Soudan. Pour les déficits budgétaires, ils se sont réduits, dans les pays exportateurs de pétrole, mais ils se sont accrus dans les pays exportateurs de métaux, et de gros déficits budgétaires entrainent des niveaux d'endettement élevés dans la région.

CES RISQUES QUI PLANENT SUR LES ÉCONOMIES

Ces belles perspectives qui se dessinent pour l'économie de l'Afrique subsaharienne sont, toutefois, sous une menace d'éventuelles baisses des cours des produits de basses, prévient la Banque mondiale. En effet, l'institution financière internationale explique qu'une chute des prix des matières premières aurait un impact néfaste sur la région.

Si les transitions politiques dans plusieurs pays (Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe) ouvrent des perspectives de réformes, elles présentent aussi le risque d'affaiblir les réformes déjà à engagées.

Les risques liés à la viabilité de la dette sont également importants. Non sans compter un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire dans les économies avancées qui pourrait refréner l'appétence des investisseurs pour des actifs à plus haut risque sur les marchés pionniers.

La banque ajoute que l'épidémie d'Ebola pourrait ralentir la croissance en République démocratique du Congo et dans la sous-région si elle se propage plus rapidement que prévu dans les grands centres urbains et dans les pays voisins. Le retour de la sécheresse constitue un autre risque important d'assombrissement des perspectives régionales et pourrait gravement perturber la reprise économique.

UNE CROISSANCE MONDIALE DE 3,1% EN 2018

Analysant la situation à l'échelle internationale, la Banque mondiale indique que la croissance économique mondiale, malgré son tassement récent, restera solide en 2018, à 3,1 %, avant de se modérer progressivement sur les deux années suivantes.

A ce titre, Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale, note que si cette croissance économique peut être maintenue cette année, elle pourrait permettre à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, en particulier dans les économies d'Asie du Sud à forte croissance.

Toutefois, nuance-t-il, la croissance ne suffira pas à elle seule à faire disparaître les poches d'extrême pauvreté dans d'autres parties du monde.

Pour lui, les décideurs doivent trouver les moyens de soutenir la croissance à plus long terme, en faisant progresser la productivité et la participation de la main-d'œuvre, afin de parvenir plus rapidement à éliminer la pauvreté et à favoriser une prospérité partagée.

D'après l'édition de juin 2018 des Perspectives économiques mondiales, l'activité devrait progresser de 2,2 % dans les économies avancées cette année, avant de retomber à 2 % l'année prochaine, en raison de la suppression progressive des mesures de relance monétaire par les banques centrales.

Dans l'ensemble des pays émergents et en développement, la croissance devrait se consolider à 4,5 % en 2018, puis à 4,7 % en 2019, alors que la reprise chez les exportateurs de produits de base atteint sa phase de maturité. Cependant, avertit la Banque mondiale, des risques de détérioration considérables pèsent sur ces perspectives.

Ainsi, le risque d'accroissement non maîtrisé de la volatilité des marchés financiers s'est accru, de même que la vulnérabilité de certains pays émergents et en développement. Les velléités protectionnistes gagnent du terrain, tandis que les incertitudes politiques et les risques géopolitiques demeurent substantiels.