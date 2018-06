Afrique: Un choc pour la finale entre la Zambie et le Zimbabwe

Au terme de 90 minutes et en dépit d'une domination zimbabwéenne et de quelques escarmouches du Lesotho, le score au tableau d'affichage ne bougeait pas. Il fallait alors se résigner à aller jusqu'à la séance des tirs au but pour désigner le vainqueur de la joute et donc la formation qui accompagnera la Zambie en finale.

Dans l'autre rencontre, le scenario a mis du temps à se dessiner. Le Zimbabwe et le Lesotho se montrant chacun dangereux même si c'est le premier nommée qui a bénéficié du plus grand nombre d'occasion pour débloquer le score.

Mercredi au New Peter Mokaba, la Zambie, qui croisait Madagascar pour la deuxième fois seulement dans la compétition après 2008 (victoire 2-0 des Zambiens), se présentait donc en favori. Néanmoins, les Chipopolos ont eu pas mal à faire avant de pouvoir faire sauter le verrou malgache. Plus précis dans la transmission, les Zambiens trouveront la faille à la 38eminute grâce à Kambole.

La séance des tirs au but aura été parfaitement maitrisée par les Zimbabwéens et surtout par George Chigova, le gardien du Zimbabwe aura été merveilleux sur sa ligne en empêchant deux tentatives du Lesotho. C'est finalement sur le score de 3-1 que le Zimbabwe s'imposera.

La Zambie et le Zimbabwe croiseront le fer en finale de la COSAFA Cup 2018. Les deux formations ont validé leur billet pour l'ultime rencontre du tournoi mercredi au New Peter Mokaba.

