Cameroun/Congo-Brazzaville: Les Lionnes Indomptables quasiment qualifiées

En déplacement au stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, pour le dernier tour éliminatoire de la CAN femmes Total 2018, les Camerounais se sont montrées sans pitié pour les Congolaises inscrivant un total de cinq buts sans en prendre aucun.

Venues chasser à Brazzaville, les Lionnes ont été vite récompensées dès l'entame d'un match à sens unique au cours duquel les Diables rouges ne se sont pas procuré la moindre occasion.

Thèrese Ninon Abena a ouvert le score dès la 2e minute. Nchout Njoya Ajara a doublé la mise à la 29e minute puis Madeleine Michele Ngono Mani a inscrit le troisième but à la demi-heure de jeu. Abattues à la pause, les Congolaises ne se relèveront plus.

Elles vont continuer à encaisser les coups juste après l'heure de jeu. Jeannette Grace Ngock Yango a transformé un pénalty à la 61e minute avant d'être imitée par Gabrielle Aboudi Onguene quelques instants plus tard. 5-0, les Lionnes Indomptables peuvent déjà préparer leurs valises pour le Ghana.

Sauf retournement de situation totalement impensable le 10 juin à Yaoundé, le Cameroun sera présent au Cameroun dans la seconde moitié du mois de novembre.

Les réactions

Joseph Brian Ndoko (sélectionneur du Cameroun)

" On a un pied mais on ne gagne pas avec un pied. On danse avec les deux pieds s'il faut mieux danser. C'est vrai qu'on a pris une option.

Je pense qu'il nous reste encore une autre manche parce que d'ici trois jours on verra certainement une autre équipe du Congo. La Lionne va toujours chasser. Nous sommes venus à la chasse et très tôt on a marqué. Cela nous a bien facilité la tâche ".

Raphael Mafoua (sélectionneur du Congo)

Les Lionnes ont été meilleures que nous. C'est tout simple. Nous avons présenté des insuffisances techniques, insuffisances d'une préparation bâclée qui se sont fait sentir sur le terrain. On a pris une sacrée. Le problème maintenant, c'est de se révolter. pour au moins montrer un meilleur visage".