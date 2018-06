S'agissant des importations, au premier trimestre de 2018, elles sont évaluées à 942,6 milliards contre 941 milliards au trimestre précédent, soit une augmentation de 1,6 milliard (+0,2%). Cette situation est, principalement, imputable aux produits pétroliers (+6,9 milliards) et aux «véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (+6,0 milliards).

Les exportations de marchandises vers ce partenaire ont notamment porté sur le ciment et les « préparations pour soupes, potages et bouillons ».

En revanche, les ventes à l'étranger de titane et d'or non monétaire se sont contractées, entre le dernier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, en liaison avec les replis respectifs des quantités expédiées de 59,5% et 7,0%.

Concernant les produits alimentaires, la consolidation, en variation trimestrielle, des exportations est principalement attribuable aux produits arachidiers, aux légumes frais et aux produits halieutiques. S'agissant des produits pétroliers, l'accroissement des ventes à l'étranger traduit des effets prix (+6,9%) et quantité (+5,0%).

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) explique cette évolution des exportations sénégalaises par une embellie notée dans les branches des produits alimentaires, de l'acide phosphorique, des produits pétroliers, du ciment ainsi que les engrais minéraux et chimiques.

