Mali: Autonomisation de la femme rurale - Le PNUD finance une centrale solaire à 150 millions Fcfa

Le ministre de l'Energie et de l'Eau a introduit que le PENRAF a été initié conjointement par le PNUD et l'Etat. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural, notamment les femmes, à travers une stratégie de promotion des énergies renouvelables.

Il ressort que cet ouvrage a coûté 150 millions de Fcfa. Il a une capacité de 40,5 kwc (kilowatts crêtes) pour une production annuelle de 61.453 kwh et de l'énergie distribuée estimée à 58.380 kwh. Le réseau électrique de la centrale est de 2 km avec 50 lampadaires pour 83 abonnés (structures publiques, communautaires, boutiques, ateliers de soudures et familles).

