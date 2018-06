Ile Maurice: Recrutements à la CWA - «Toutes les procédures suivies», insiste Collendavelloo

«Ces 150 travailleurs qui étaient en poste connaissaient les rouages de la CWA. Ils connaissaient l'emplacement des tuyaux dans plusieurs régions du pays par exemple, et étaient très efficaces», indique Iswarduth Gunness. Or, depuis que les recrues sont en poste, les plaintes ne cessent d'augmenter, dit-il.

«Nous avons pris connaissance du mécontentement par rapport aux nouveaux employés. De même que l'implication d'agents politiques. Nous avons l'intention d'analyser minutieusement cette liste, ainsi que l'adresse des employés, pour voir s'il existe une concentration dans certaines circonscriptions», fait valoir Iswarduth Gunness, président de l'Union of Employees of the CWA. D'ores et déjà, il indique qu'une dizaine de personnes nouvellement recrutées proviendraient du Nord, plus particulièrement de la circonscription n°5, Pamplemousses-Triolet.

Le ministre de l'Énergie et des services publics a été interrogé ce jeudi 7 juin, à l'issue de la pose de la première pierre d'un parc solaire à Henrietta. «Avant, la CWA recrutait des gens sans passer par aucune procédure», soutient le Premier ministre adjoint. Ce n'est désormais plus le cas, dit-il.

