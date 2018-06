Ile Maurice: Industrie sucrière - Pradeep Jeeha critique le rapport du Joint Technical Committee

Steve Obeegadoo affirme, lui, qu'il est important de reconnaître le rôle des petits planteurs. «Ils sont les dindons de la farce dans le rapport du JTC. Lorsqu'on rémunère les planteurs, il ne faut pas se baser uniquement sur le sucre. C'est un premier message de solidarité. Il faut aussi redéfinir le partenariat entre les travailleurs et les petits planteurs et l'État. Qu'on mette sur pied un comité d'experts pour écouter toutes les parties concernées. L'État doit jouer un rôle de facilitateur.»

La réforme de l'industrie sucrière a été au centre de la conférence de presse de la Plateforme pour un nouveau MMM, ce jeudi 7 juin. Pradeep Jeeha et Steve Obeegadoo préconisent un débat et une concertation entre les parties concernées.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.