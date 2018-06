Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

"Leo est prêt à aider avec la plupart des transactions et à fournir toute forme de services bancaires. Leo exploite une plate-forme bancaire sur facebook messenger pour vous aider dans vos transactions tout en discutant avec vos amis et partenaires commerciaux.

Ne plus perdre du temps pour des transactions basiques est une nécessité dans le monde trépidant d'aujourd'hui où le niveau des exigences des clients vis-à-vis des réponses à leurs demandes sont de plus en plus élevés.

Lors du lancement officiel de cette innovation , qui s'est déroulé le mardi 5 juin au siège de la représentation Côte d'Ivoire de cette institution bancaire (Abidjan-Plateau), les clients ont pu découvrir étape par étape la manière novatrice d'offrir un style de vie et des services bancaires de qualité via la plateforme de discussion Facebook Messenger.

