Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Des responsables d'ONG formés aux techniques de promotion et de protection

Il a été aussi question, au cours de cet atelier, de rappeler les connaissances de base en matière de droits de l'homme qui sont, pour l'essentiel, les textes de référence majeurs, de voir les mécanismes de protection des droits de l'homme et leurs instruments juridiques spécifiques surtout pour le : cas des enfants, des femmes et des personnes en situation de handicap. Selon Denis Koffi, les Ong vont analyser les problèmes spécifiques de la région de l'Iffou.

Denis Koffi, commissaire national aux droits de l'homme, chargé des régions de l'Iffou et du Moronou, a justifié sa présence à Daoukro, dans le cadre d'une mission autorisée par la présidente nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, avec pour objectif d'animer un atelier de renforcement des capacités des commissaires régionaux des droits de l'homme et aussi des responsables d'Ong.

