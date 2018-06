Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Les bons et les mauvais élèves de la saison

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

Le Séwé et le Stade n'ont pas été à la hauteur. Ils ont surtout fait preuve d'inefficacité et manqué de culture tactique. La relégation n'est donc que la conséquence d'une mauvaise saison.

De son côté, Tanda a également été à la peine cette saison. Le double champion (2015 et 2016) a connu un retard dès les sept premières journées avec quatre défaites et trois nuls.

Sauf que les Aiglons ont vite baissé de régime. Incapables de battre l'Asec, son grand rival (0-1 à l'aller et 2-3 au retour de la Ligue 1), les Vert et Rouge ont lâché trop de points dans les ultimes journées pour espérer décrocher une place sur le podium. Face au même adversaire, l'Africa a perdu la Supercoupe Houphouët-Boigny (0-1).

Tanda, 11e avec 28 points -3, a assuré de justesse son maintien. Que dire alors du Stade d'Abidjan, 13e avec 22 points -17, et du Séwé, 14e avec 20 points -16 ? Ils sont tout simplement les plus mauvais élèves de cette Ligue 1.

La preuve, les hommes d'Amani Yao ont signé un bilan de 20 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Meilleure attaque du championnat avec 51 buts, l'Asec a surtout aligné une invincibilité de 16 matches entre la 2e et la 17e journées. Assurément, le 26e titre national des Mimos a été acquis sans difficulté.

