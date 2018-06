Djibouti: De nombreux projets d'investissements internationaux soulignent une nouvelle dynamique d'émergence

communiqué de presse

Djibouti, le 7 juin 2018 - Le 22 février dernier, la République de Djibouti a mis fin de manière anticipée à la concession de DCT (Doraleh Container Terminal), structure dont DP World est actionnaire et opérateur. Cette décision a été prise après de multiples tentatives infructueuses de renégocier avec DP World un contrat qui était manifestement contraire aux intérêts fondamentaux de la nation.

Cette résiliation constitue une décision souveraine, inscrite dans le cadre d'une procédure légale, prise au terme d'un processus transparent. Une décision qui résulte d'un contrat injuste et déséquilibré, dont les clauses posaient des limites inacceptables à la politique de développement de Djibouti. Une décision liée à une situation exceptionnelle et aberrante qui ne remet pas en cause la force et la crédibilité de la signature de la République de Djibouti.

Le décret de résiliation de la concession, ainsi que la loi qui l'encadre, prévoient une procédure d'indemnisation conforme aux règles et usages internationaux communément admis. Cette procédure d'indemnisation suivra son cours, malgré la mauvaise volonté évidente des anciens partenaires. Djibouti espère arriver à une solution rapide dans le respect du droit et de l'équité.

La résiliation du contrat n'a pas empêché, bien au contraire, de nombreux opérateurs portuaires de témoigner de leur confiance et de leur intérêt vis-à-vis de la nouvelle structure publique en charge de Doraleh (SGTD / société de gestion du terminal à container de Doraleh). L'armateur Singapourien PIL a signé un accord en mars dernier pour accroître d'un tiers le trafic de transbordement traité par le terminal. De nombreuses discussions sont en cours avec d'autres acteurs majeurs du secteur. La productivité du site est en nette hausse depuis la reprise de la gestion par des cadres djiboutiens.

Les ambitions de Djibouti ne se limitent pas au port de Doraleh. Les investissements majeurs en cours, les montants engagés, témoignent de la confiance des partenaires internationaux : ligne de chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba, port minéralier de Tadjourah, port de Goubet, port multipurpose de Doraleh, lancement du chantier de la nouvelle mega-zone franche de Djibouti à Khor Ambado, lancement de la zone franche de Damerjog... Plus récemment encore, un accord ambitieux a été conclu dans le domaine de l'énergie. Il prévoit, dans une première phase la mise en service d'un gazoduc entre les gisements de gaz naturel du bassin d'Ogaden en Éthiopie et la côte djiboutienne. Puis, dans une deuxième étape, la construction et l'exploitation d'une usine de liquéfaction de gaz naturel et d'un terminal gazier dans la zone de Damerjog, le tout avec un financement privé global de l'ordre de 4 milliards de dollars américains de POLY-GCL Petroleum Group Holdings Limited (Chine), le promoteur de ce mega projet .

Ces projets majeurs s'appuient sur un cadre macroéconomique et réglementaire particulièrement attractif. La croissance économique devrait se maintenir à des niveaux élevés, aux alentours de 7 % pour les années 2018 et 2019, ce qui fait de Djibouti l'une des dix premières économies d'Afrique en terme de dynamisme. Ce cadre macroéconomique est garanti par un système monétaire et financier solide. Le Franc Djiboutien est une devise stable, indexée au dollar américain, librement convertible (sans restriction) dont la parité reste inchangée depuis 1973.

La pérennité de ces investissements est portée par les ambitions de la République de Djibouti et par d'excellentes perspectives stratégiques à moyen et long terme. En effet, Djibouti se positionne au carrefour des grandes routes commerciales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Tout naturellement, Djibouti se présente comme la grande porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est, particulièrement vers l'Éthiopie, grande nation émergente de 100 millions d'habitants et premier partenaire stratégique de la République de Djibouti. Le pays, tout en maintenant des rapports très étroits avec ses autres partenaires traditionnels, est au cœur de la stratégie des nouvelles routes de la soie développée par la Chine. En réalité, Djibouti se trouve au point d'entrée d'un formidable corridor logistique destiné à servir un continent africain en pleine émergence.

Cette ambition s'inscrit dans un contexte de sécurité optimum. La République de Djibouti dispose d'institutions solides qui assurent stabilité et visibilité d'être dans un contexte regional souvent difficile. C'est une terre de dialogue et d'accueil. Le respect de ses engagements internationaux depuis l'indépendance ont fait de Djibouti un acteur fiable et respecté dans le concert des nations. Un partenaire incontournable pour la paix, dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie avec la présence sur son territoire d'installations militaires américaine, chinoise, française, japonaise, européennes (opération Atalante) et saoudienne. Djibouti assure de facto, la sécurité de la principale route maritime mondiale par laquelle transite 70 % du trafic global.

Contact presse

Agence de relations presse 35°Nord

Nicolas TEISSERENC

nt@35nord.com

+33 6 18 09 66 90