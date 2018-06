Journée studieuse ce mercredi 06 juin 2018 pour Mme Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'Etat burkinabè. En compagnie de plusieurs personnalités dont le ministre de la Santé, elle a visité l'un des plus modernes et plus grands hôpitaux publics de Bruxelles.

Connue des Burkinabè pour son engagement dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus à travers l'association KIMI, Mme Kaboré a saisi l'opportunité de la participation du Burkina Faso aux Journées européennes du développement (JED 2018) pour rechercher des partenaires au profit des hôpitaux burkinabè.

«De passage en Belgique, j'ai profité de l'occasion pour visiter l'hôpital Brugmann qui est un très bel hôpital qui date d'il y a plus de cent ans maintenant. Cet hôpital universitaire allie dimensions humaines, verdure et haute technicité.

En venant ici, mon objectif était de voir quelles sont les possibilités que l'on peut avoir en termes de partenariat, de collaboration, d'échanges d'étudiants, de spécialistes avec les hôpitaux burkinabè, etc.», a déclaré Mme Kaboré à l'issue de la visite suivie d'une longue séance de travail avec les plus hauts responsables du CHU Brugmann.

«Nous avons été très bien accueillis et nous avons pu discuter effectivement avec l'équipe dirigeante notamment le directeur général, la présidente du conseil d'administration. Pour le moment nous n'avons fait que discuter et voir effectivement les possibilités qui existent de collaborer ensemble.

Bien entendu, ce sont des choses qui vont être examinées beaucoup plus profondément de retour à Ouagadougou. Nous allons établir d'abord un protocole d'entente avant d'aller vraiment à la normalisation de cette collaboration», a ajouté la Première Dame.

Les responsables du CHU Brugmann notamment le directeur général Didier Drée et la présidente du Conseil d'administration, Mme Delphine Houba ont dit leur satisfaction quant à cette rencontre et souhaitent de leurs côtés la concrétisation d'un partenariat

Situé dans la partie nord de la région de Bruxelles-Capitale dans la commune de Schaerbeek, le CHU Brugmann est un centre hospitalier universitaire public général appartenant à la ville de Bruxelles. Il est affilié aux deux facultés de médecine bruxelloises de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et la VUB (Vrije Universiteit Brussel), l'université néerlandophone de Bruxelles.

Hôpital à caractère résolument universitaire, le CHU Brugmann est tant un creuset de recherche. Il est le premier producteur d'articles scientifiques des hôpitaux publics belges et un grand centre de formation des professions de santé.

Cet hôpital héberge notamment, en collaboration avec les facultés de médecine et les Hautes écoles francophones et néerlandophones, quelque vingt programmes de post-graduat pour médecins spécialistes et de nombreux stages pour infirmiers, sages-femmes et paramédicaux.

Autre axe de sa vocation universitaire, le CHU Brugmann dispose de plusieurs centres de référence d'envergure: traitement des assuétudes, physiologie et traitement des apnées du sommeil, rétinologie et réadaptation des patients atteints de basse vision, électrophysiologie cardiaque, chirurgie des malformations cardiaques congénitales, médecine et chirurgie fœtales, dépistage et traitement de l'ostéoporose, immuno-allergologie, sécurisation de la transfusion sanguine, etc.

Ce CHU organise en outre la prise en charge pluridisciplinaire innovante des affections fréquentes : grossesses à haut risque, affections cardiaques, athéromatose, diabète sucré, obésité morbide, cancers, troubles somatiques et cognitifs. Cet hôpital qui compte 850 lits, possède la plus grande maternité de la région bruxelloise avec environ 3000 naissances par an et est à la pointe de la technologie.

Le ministre de la Santé, Nicolas Meda qui accompagnait Madame Sika Kaboré pour cette visite a identifié quatre champs de coopération à savoir la gestion hospitalière, la télémédecine et le téléapprentissage en cas de jumelage avec des hôpitaux burkinabè.