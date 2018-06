Gabon: INDUSTRIE - Carmen NDAOT visite les structures industrielles

Pas de répit, il faut travailler. Carmen Ndaot, nommée ministre en charge de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, fait le tour des entreprises manufacturières gabonaises et surtout les Petites et Moyennes Industries(PMI) depuis sa prise de fonction.

Ces différentes visites visent plusieurs objectifs : prendre attache avec les entrepreneurs et toucher du doigt les réalités de ces entreprises et PMI installées en terre gabonaise. C'est le cas par exemple de la Gabonaise d'Energies Sa et Idées 2000 où Carmen Ndaot et les membres de son cabinet ont été reçus par les responsables desdites PMI.

La Gabonaise d'Energies Sa a été la première entreprise visitée la fin du mois de mai dernier par Carmen Ndaot et les membres de son cabinet. Reçus par l'Administrateur Directeur Général (ADG) Parfait Duffy Bibang, la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat a souligné l'importance de la visite des structures industrielles. « Nous sommes dans le cadre d'un programme de restructuration et de mise à niveau(PRMN) de l'Afrique centrale et qui mis en œuvre par l'Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel(ONUDI). Ce programme a permis à certaines entreprises, dont la Gabonaise d'Energie Sa, de bénéficier d'une assistance afin de booster sa production industrielle. C'était pour moi l'occasion de vérifier l'effectivité de ce programme et surtout de manière concrète voir ce qu'il a pu apporter à cette entreprise » affirme Carmen Ndaot après avoir fait le tour de l'entreprise.

LA GABONAISE D'ENERGIES Sa

C'est une entreprise industrielle du domaine de l'électricité. Elle est active dans le domaine de la fabrication la réparation et la maintenance des transformateurs HT /BT. Selon son Administrateur Directeur Général, c'est la seule entreprise fabricant des transformateurs au Gabon, même dans la sous-région Afrique centrale. « C'est une réelle surprise de le savoir » dira Carmen Ndaot. Elle estime également que le Gabon a des entreprises nationales compétitives. La Gabonaise d'Energies est un exemple, un modèle. « Des modèles, nous en avons et nous travaillons justement à identifier tous ces champions, à les structurer davantage pour qu'ils puissent participer à l'industrialisation du Gabon » conclut-elle.

Les employés de la Gabonaise d'Energies vaquaient à leurs différentes tâches. Tous ou presque travaillaient avec envie, sans être distraits par l'arrivée du cabinet ministériel. « La visite du ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat dans notre atelier est une source de motivation » lâche un des employés. Heureux de se savoir considéré, non seulement par les membres de sa direction générale, mais également du ministre et son cabinet, il promet de donner le meilleur de lui, chaque jour que Dieu fait.

A propos du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau dont a bénéficié la Gabonaise d'Energies, l'Administrateur Directeur Général Parfait Duffy Bibang s'en réjouit. « Grâce à ce programme de formation auquel j'ai bénéficié d'abord moi-même et l'ensemble du personnel, les résultats sont que nous voyons en hausse le travail que nous faisons, aussi bien en chiffre d'affaires qu'on qualité de production. Nos agents s'y prennent beaucoup mieux depuis qu'ils ont été formés par des professionnels de l'industriel. Et cela a clairement amélioré la qualité de nos produits ».

La Gabonaise d'Energies a un effectif de 150 agents un peu partout à Libreville et à l'intérieur du pays. Cette entreprise, aux dires de son ADG, fait aussi la promotion de la femme gabonaise. En 5 ans, la Gabonaise d'Energies a déjà reçu 4 distinctions à l'international, sur la qualité des produits. D'où la fierté du Ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, Carmen Ndaot.