Gabon: Le Cf Mounana n'y sera pas

Considéré comme le représentant successif des clubs gabonais en compétition africaine au cours de ces cinq dernières années, avec une qualification en phase de poule de la coupe de la CAF en 2017,le CF Mounana champion du Gabon la saison dernière ne prendra pas part à la phase des play-offs, avec voie de conséquence, sa non-participation aux compétitions africaines.

En effet, suite à une organisation tronquée du championnat national (10 journées sur les 26 prévues, puis les Play off), le CF Mounana paie les frais de son début de saison en demi-teinte. En mission commando pour le compte de la 10ème et dernière journée mercredi dernier à Port-Gentil contre l'Olympique de Mandji, où il fallait inéluctablement obtenir les trois points et espérer un faux pas de Mangasport, du CMS ou d'Akanda, le club cher au président Hervé Patrick Opianga (HPO) va ouvrir le score dès la 28eme minute. Score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire.

En revanche, alors qu'Akanda Fc laissait filer ses chances de qualification du côté du stade Jean Koumou de Lambaréné face au stade Migovéen, score final : deux buts partout. Il a fallu attendre les 88eme et 89eme minutes pour voir le CMS faire un hold-up non seulement aux Oyemois qui menaient au score, mais également au CF Mounana qui n'attendait plus qu'un faux pas du centre Mbéri sportif.Avec cette élimination qui ne lui permet pas d'être parmi les équipes qui participeront aux Play-off,les Mounanais voient ainsi leur chance de prendre part aux prochaines joutes africaines s'effriter.Ils ne seront pas du rendez-vous africain pour la sixième fois consécutive.