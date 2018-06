Algérie: Madjer furieux - « Je suis victime d'une machination »

Très contesté en Algérie et surtout depuis la défaite des Fennecs contre le Cap-Vert en match amical il y a quelques jours, Rabah Madjer, qui reste sur trois défaites de rang avec l'équipe nationale d'Algérie, ne se laisse pas du tout faire.

Alors que ses hommes affrontent le Portugal ce jeudi en amical, le sélectionneur des Fennecs, en conférence de presse ce mercredi, a estimé être victime d'une machination dont le but final est de l'amener à la démission.

«Mes amis portugais ne savent pas la vrai version de ce qui se passe en équipe nationale. Il faut qu'ils le sachent aussi et qu'ils le transmettent dans le monde entier, parce que je suis victime d'une machination, alors qu'on fait du bon travail », a lâché l'ancien international algérien avant de poursuivre : « Nous n'avons joué que des matchs amicaux ! On pas joué encore de match officiel. Alors je m'adresse à vous les journalistes portugais, est ce que ça existe chez vous un entraîneur qui perd un match amical et on décide de le virer ? (... ) On veut mon départ.

Maintenant, je donne raison à mes prédécesseurs qui refusaient de jouer des matchs amicaux car ils ne voulaient pas être dans la même situation que moi. Par contre mon staff et moi avons eu le courage de dire, nous voulons des matchs amicaux, pour construire une équipe nationale sur des bases très solides et on n'a pas peur de perdre (... ) On veut mon départ pour une défaite en amical, c'est du jamais vu ! C'est comme si on demandait le départ de l'entraîneur du Portugal pour le match nul face à la Tunisie ».

Une autre défaite contre le Portugal et rien ne sera facile pour Rabah Madjer. D'ailleurs, nombreux sont les observateurs du football algérien qui estiment qu'il n'ira pas jusqu'à la fin de son contrat avec les Fennecs.