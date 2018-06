Algérie: Wilaya d'Alger - Des patrouilles pédestres et mobiles mobilisés jusqu'au 2ème jour de l'Aïd

- Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé au cours des dix derniers jours du Ramadhan, au renforcement du dispositif sécuritaire, en mobilisant des patrouilles pédestres et mobiles jusqu'au deuxième jour de l'Aïd El Fitr, a indiqué mercredi à Alger le Commissaire principal, Mohamed Filali.

17 patrouilles pédestres et 17 autres en motocycles ont été mobilisées sur le terrain, dans les places publiques, centres commerciaux, centres postaux et banques durant les dix derniers jours du Ramadhan et ce dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire mis en place par la Directiongénérale de la Sûreté nationale (DGSN) pour la wilaya d'Alger, constitué de 7.000 policiers de différents grades, a précisé le chef de service de la sûreté publique d'Alger, le commissaire principal Mohamed Filali, en marge d'un iftar organisé au niveau du barrage de la route express El Harrach-Ben Aknoun.

Il a indiqué que ces patrouilles avaient été réparties en deux grands axes de la capitale qui, à la veille de l'Aïd El Fitr, connaissent un important mouvement commercial et une grande affluence des familles, et ce jusqu'au deuxième jour de l'Aïd.

Pa railleurs, la DGSN a dressé, pour la troisième année consécutive, des tentes d'iftar collectif quotidien au niveau des barrages, à savoir la route express Blida-Alger, l'autoroute sud (cité les bananiers) et la route express El Harrach-Ben Aknoun, en vue de limiter les accidents de la route qui ne cessent d'augmenter notamment pendant les heures de l'iftar.

Lire aussi: Mobilisation de 7000 policiers pour sécuriser les espaces publics durant le Ramadhan dans la wilaya d'Alger

Il a souligné par ailleurs que les tables d'iftar collectif "ne vise pas uniquement à réduire les accidents de la route, mais à inciter les citoyens à partager ce repas avec les policiers en service, au niveau des barrages sécuritaires, exprimant ainsi leur présence aux côtés des citoyens, en toute circonstance.

Qualifiant "d'encourageants" les résultats de cette initiative de proximité, le même responsable a précisé que durant les 20 premiers jours de Ramadhan 2017, "65 accidents de la route ont été enregistrés ayant fait 74 blessés", tandis que la même période de ce mois de Ramadhan a enregistré 36 accidents de la route, ayant fait 47 blessés, soit une baisse de 50 %".

Concernant le dispositif sécuritaire mobilisé pour le mois de Ramadhan 2018 (7.000 policiers) déployé à travers la capitale, M. Filali a indiqué que ce mois était plus calme que les précédents mois de Ramadhan", ajoutant que le nombre des agressions et des crimes avait reculé, les interventions des agents de sécurité ayant concerné des bagarres et la régulation du trafic routier".

Dans une ambiance conviviale, des citoyens s'arrêtent devant les barrages et répondent courtoisement à l'invitation des policiers pour partager un repas chaud dont des jeunes et des adultes venus des différentes wilayas du pays ainsi que des Algérois ayant préféré s'arrêter pour participer à ce repas qui n'est pas différent de celui de la maison.