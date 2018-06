Burkina Faso: Rassemblement patriotique - «La grève ne doit pas constituer le quotidien du travailleur»

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

Pour le Rassemblement patriotique, l'Etat est le seul garant du bien-être de sa population et s'il n'agit pas contre les actions peu importe l'origine, qui tendent à déstabiliser le bien être des Burkinabè, il sera complice et coupable et il aura failli à sa mission régalienne.

C'est pourquoi, le Rassemblement patriotique appelle au sens élevé de patriotisme des grévistes afin qu'ils mettent fin aux débrayages et aux sit-in. Par la même occasion, il lance un appel pressant au gouvernement d'agir avec fermeté pour éviter toute situation économique dramatique au Burkina Faso et l'invite à répondre sans délai à la crise alimentaire.

«Depuis l'an dernier, nous avons constaté que pour cette coordination, c'est la grève qui est devenue la règle et le travail normal une exception. Cela ne peut plus durer» martèle Océan Sawadogo.

Et l'artiste Océan Sawadogo de préciser que, «lorsque que les enfants du Burkina devraient se battre pour l'instauration d'une démocratie véritable, on n'a pas vu ces financiers.

