Togo: Remise de kits de maraichage aux clubs des mères et aux clubs des jeunes par la Croix Rouge Togolaise

Au total, 18 motopompes et accessoires et 162 arrosoirs ont été remis à 35 communautés qui ont 76 puits à foncer et 168 bacs à construire. Les communautés bénéficiaires sont venues des préfectures de l'Oti, de Kpendjal, de Kpendjal Ouest, de Tandjouaré, de Cinkassé et de Tône. Ceci est le don de la Croix Rouge Togolaise dont le partenaire financier est la Croix Rouge Danoise.

La cérémonie de remise a eu lieu ce 07 mai sur le site de la Croix Rouge, antenne des Savanes à Dapaong ; la remise est relative aux activités du projet « renforcement de la résilience des ménages vulnérables dans la région des Savanes ».

L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la région des Savanes et de renforcer la résilience des ménages vulnérables de 35 localités de la région à travers l'adaptation et la diversification des moyens d'existence ainsi que la promotion du genre.

Le projet s'adresse concrètement aux hommes, femmes, jeunes garçons et filles des 35 communautés ciblées et bénéficiera directement à un total de 14000 personnes à travers notamment des activités réalisées par 70 clubs de Mères et 35 clubs de jeunes.

Le projet bénéficiera indirectement à un total de 33 000 personnes ; ceci pour contribuer à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) du Programme à l'horizon 2030 et, plus concrètement à éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles et prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercutions.