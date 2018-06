S'inscrivant dans l'esprit et la lettre de l'ambition du Président de la République Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à partir de 2020, Ivoire prestige service communication (Ips-com) s'est assigné pour mission de détecter et récompenser les meilleurs acteurs de développement local.

La 5e édition de remise des prix a eu lieu le 1er juin à l'Hôtel du district d'Abidjan, en présence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et du Conseiller économique et social, Amoikon Edjampan Tiémélé, représentant le président Charles Koffi Diby, le parrain de la cérémonie.

Au nombre des récipiendaires du jour, Diomandé Lacina, Président du conseil régional du Bafing à qui a été décerné le prix du meilleur agent de développement local.

A en croire le président Ben Kader de Ips, le choix de sa structure s'est porté sur le président du conseil général du Bafing pour ses actions de développement de la région au niveau de l'éducation, la santé, la voirie, l'électrification rurale, l'hydraulique.

Depuis 2013, le conseil régional a construit plus de 211 salles de classes et équipé les établissements scolaires de plus de 4300 tables bancs et 43 latrines ainsi que 15 cantines scolaire.

Au niveau de la santé, ce sont 35 centres de santé et maternités qui sont sortis de terre dans le Bafing. En plus des logements pour le personnel médical, deux ambulances ont été mises à la disposition des populations.

Plus de 500 km de routes réhabilitées et reprofilées avec pose de dalots et de buses ainsi que 163 km d'ouverture de voies sont à l'actif du conseil régional.

Douze localités ont bénéficié de l'électrification et 294 pompes hydrauliques ont été installées dans la région. D'autres récipiendaires dont le professeur de médecine Douhou Frédérique ont été distingués.