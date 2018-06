Afrique: Les réseaux mafieux qui plombent le travail de Me Happi

De l'annulation du match contre l'ouzbekistan

Au cours de la dernière période FIFA, il était prévu et ce jusqu'à la dernière minute que les lions indomptables du Cameroun livreraient deux rencontres. La première contre l'ouzbékistan et ensuite contre Le Burkina Faso.

A l'approche du match contre l'ouzbékistan, Le président du comité de normalisation revient au Cameroun le Samedi 19 Mai, mais le lundi étant férié, ce best que mardi qur ce dernier regagna Tsinga, jusqu'a ce moment, personne ne l'informe de ce que les visas n'ont toujours pas été déposé et A sa grande, surprise il découvre qu'aucun membre du staff tant asministratif que technique n'avait déposé ses dossiers de demande de visa. alors que cela devait être fait a 11h lE mardi, cest a 11h qu'on l'informe que le staff n'a pas pu deposer ses dossiers car soit disant Mr Abogo qui est généralement chargé des visas et autres et qui devait se rendre au ministère des affaires étrangères pour obtenir une note verbale, avait gardé avec lui tout les passeports. Personne ne pouvait donc deposer un quelconque dossier de demande de visa.

C'est donc Au vu de cette situation que Me Happi va mettre toutes ses relations personelles en jeu , Le président du comité de normalisation en homme bien introduit va interceder auprès du consulat de France afin que tout les visas des encadreurs puissent être délivré le même jour, Le 23 Mai 2018.c'est ainsi que Le même soir les encadreurs ont prit l'avion pour Paris. Comme s'il revenait au président du Comité de Normalisation de s'occuper des visas.

Et Même dans le cas où l'on n'est pas fixés sur le jour et meme le lieu exactes ou se jouera le Match, quand même on sait plus ou moins quand sera la période de stage. 'il apparaît donc plus professionel pour les personnes en charge de s'assurer que tout les membres du staff concernés par l'expedition aient leurs visas, suffisamment longtemps à l'avance pour éviter tout désagrément de dernière minute.

En fin de course, le Match contre l'Ouzbekistan malheureusement n'a plus eu lieu, La federation Ouzbek ayant fait patienter la fécafoot des jours et Des jours ( a cause des tractations indelicates avec des reseaux d'agents qui tournent autour des lions indomptables) a reussi a créer ce petit desordre, car étant le Match prioritaire, il avait la date principale a caler et les autres matchs devait se jouer autour. Ils ont évoqué à la dernière minute un changement d'entraîneur plus ou moins vrai.

Sur la convocation des joueurs

De grosses incongruités ont été remarquées lors de confection de la dernière liste du coach par intérim Belinga. A ce propos, Le coach Belinga a déposé sa liste préliminaire des joueurs à Convoquer comme cela doit se faire Bien que dans cette liste il y avait 28 joueurs, dont 4 locaux, dont je tais les noms, au Lieu de 24. Apres avrir pris connaissance de cette Le président Happi voyant les délais , s'oppose à la convocation de tout les joueurs car les délais d'obtention de visa étaient un peu court, et aussi chaque billet d'avion représentait à peu près 2.500.000FCFA.

Lautre probleme qui attire l'attention est labsence dabs cette liste de certains joueurs au profit d'autres. Premierement, Georges Mandjeck n'évolue t'il pas à une division Superieur a tout les milieux qui étaient présent dans cette liste? D'autres part, en convoquant le joueur Ngah Fabrice, le coach ou son staff netaient il pas conscients qu'il ne pourrait pas avoir son visa à temps? De même pour Joel Tageu qui a Du repartir au bresil, puis au Cameroun avant d'avoir son visa et rejoindre la France samedi matin.

Encore plus Pourquoi convoquer 3 latéraux gauches, alors qu'on avait un défaut de milieux de terrain, Aboubakar Vincent, un attaquant se blesse, au lieu de le remplacer par un autre attaquant (Jacques Zoua, Olivier Boumal etc) il est plutot remplacé par un défenseur venu de Macedoine.

On se demanderai presque si Le président du comite de normalisation a t'il aussi fait la liste? Si ce dernier arrivait à poser ces questions aux responsables de cette équipe, ne serait il pas accusé d'ingérence