Les frottements avec les populations locales peuvent engendrer des comportements sexuels à risque et provoquer de nombreuses grossesses non désirées ou un reflux du taux de prévalence du VIH. Il est important donc de mener des actions de sensibilisations pour minimiser ces phénomènes », a-t-elle avancé.

Outre les travailleurs des entreprises concernées, les cibles, a-t-elle renseigné, seront des enfants, des adolescents, des personnes en situation de handicap, des hommes et des femmes d'une vingtaine de villages des communes de Manga, Gogo, Gon-Boussougou dans la région du Centre-Sud et de la commune de Zabré dans le Centre-Est.

L'Association Nouveau Soleil (ANS) entend réduire conséquemment les risques de contagion d'IST et de VIH/SIDA que pourraient engendrer le flux de travailleurs au Centre-Sud et Centre-Est dans le cadre du bitumage de la route Manga-Zabré. En partenariat avec les trois entreprises en charge des travaux, à savoir l'Africaine des travaux publics SA (ATP), la Société des grands travaux internationaux (SGTI) et Kanazoé et frères (KF), elle envisage des actions de sensibilisation au profit du personnel desdites entreprises et des populations des centres traversés par la route. Pour situer les partenaires sur son agenda, l'ANS a tenu, le mercredi 6 juin 2018, à Manga, une rencontre d'informations.

L'Association Nouveau Soleil a tenu, le mercredi 6 juin 2018, à Manga, une rencontre d'informations sur son projet de sensibilisation au genre, IST et VIH/SIDA au profit du personnel des entreprises chargées du bitumage de la route Manga-Zabré (RN29) et des populations riveraines du tronçon.

