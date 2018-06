Sénégal: Des chauffeurs professionnels en formation à Diourbel

Pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre, le programme a été élaboré en collaboration avec les principaux acteurs du secteur : policiers, gendarmes, sapeurs pompiers, transporteurs et chauffeurs.

"Au Sénégal, nous avons remarqué depuis un certain temps que, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, le nombre d'accidents mortels continue à grimper". "C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur les facteurs d'accident et les facteurs aggravants", a-t-il justifié.

Il se dit convaincu qu'à terme, cette formation va permettre de réduire les accidents de la route qui sont de plus en plus nombreux, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics.

"On a une soixantaine de conducteurs des départements de Diourbel, Bambey, Mbacké qui vont être formés ", a déclaré Ibrahima Ndiaye, chef de mission du programme de formation des chauffeurs professionnels initié par le ministère des Transports et des Infrastructures.

Diourbel — Une soixantaine de chauffeurs professionnels bénéficient depuis ce jeudi à Diourbel d'une formation de trois jours, sur la règlementation routière en vigueur au Sénégal et la signalisation, ainsi que sur la conduite économique et l'entretien préventif, a constaté jeudi l'APS.

