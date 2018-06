Sénégal: Les réalisations du PUDC présentées au Conseil d'administration du PNUD

Doté d'un budget d'environ 192 millions de dollars (plus de 100 milliards de francs Cfa), le projet est entièrement financé par le Gouvernement sénégalais et mis en œuvre par le PNUD.

Une vidéo des résultats du PUDC a été projetée et un aperçu du programme a été donné par Priya Gajraj, représentant résident du PNUD, et Cheikh Diop, Directeur national du PUDC, indique le communiqué.

La même source signale que la session "a permis un échange à la fois interactif, vivant, et informatif entre les membres du Conseil d'administration, les autorités, les bénéficiaires et les communautés soutenues par le PNUD au Sénégal dans le cadre du PUDC".

Ces réalisations ont été présentées par le Bureau national du PNUD. Dans un communiqué, il précsie que "la retransmission en direct (une première en la matière) a permis de transporter au Sénégal les membres du Conseil d'administration, de faire l'expérience du travail accompli par le PNUD sur place, mais également de rencontrer et de parler directement avec les participants, les chargés de projet, les partenaires gouvernementaux et les donateurs".

