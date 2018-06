Burkina Faso: Rupture collective de jeûne - Les diplomates ont "cassé leur carême"

Le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, a organisé, le dimanche 3 juin 2018 à Ouagadougou, une rupture collective de jeûne du Ramadan avec les diplomates étrangers accrédités au Burkina Faso.

A 18h30 mn, heure de rupture du jeûne à Ouagadougou, les convives présents à la résidence du ministre burkinabè en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, le dimanche 3 juin 2018, ont été invités à formuler leurs invocations intimes et à rompre le jeûne. Etaient présents, des ambassadeurs accrédités auprès du Burkina Faso, des membres du gouvernement burkinabè, des députés, des membres de la communauté musulmane et bien d'autres personnalités politiques et religieuses du pays.

Le jeûne rompu, les musulmans se sont retrouvés dans l'arrière-cour de la villa ministérielle pour la prière du Maghrib sous l'office du Cheik Doukouré. Après avoir effectué leurs obligations religieuses, les fidèles musulmans se sont alors joints aux autres convives dans le jardin du ministre, autour d'un buffet pour des échanges en toute convivialité et en marge de toute solennité.

Le ministre-hôte, a d'abord salué ses invités, les remerciant d'avoir honoré son invitation qui s'inscrit dans la philosophie qui sous-tend le mois de Ramadan, un mois de partage et de don de soi envers le prochain. Il leur a ensuite transmis un message du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. « Le président m'a demandé de vous remercier pour tout ce que vous faites pour soutenir le Burkina Faso.

Au-delà des relations entre Etats, ce que vous faites pour la communauté musulmane. A l'endroit de la fédération des associations islamiques, le président vous dit merci pour les prières en faveur de la paix, la prospérité pour notre pays et pour des pluies abondantes en cette saison hivernale », a-t-il déclaré.

Le secrétaire exécutif de la Fédération des associations islamiques du Burkina(FAIB), Sidi Mohamed Koné, est ensuite revenu sur les valeurs liées au mois de Ramadan. Il a ainsi indiqué que ce mois béni pour les musulmans est celui pendant lequel les fidèles doivent se rappeler les idéaux de fraternité, de cohésion et de miséricorde.

En ce mois, plus que tout autre, le fidèle doit être meilleur afin de pouvoir espérer qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde ses faveurs. M. Koné a également formulé des vœux de paix, de prospérité et de bénédictions pour le Burkina Faso.

Les convives, à travers leur porte-parole, doyen des diplomates à cette soirée, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Farrhat Bouazza, ont déclaré avoir apprécié le geste d'Alpha Barry : «en ce mois sacré, cher au cœur de tous les musulmans, nous ne pouvons que le remercier pour cette initiative très louable de nous permettre de nous rassembler ».