Burkina Faso: UFR /SDS - Les étudiants en grève pour exiger la satisfaction de leur plateforme minimale

Les étudiants de l'UFR/ SDS de l'université Ouaga 1 Pr joseph Ki Zerbo sous la direction de leur corporation ANEB (Association nationale des étudiants burkinabè) ont manifesté pour exiger une satisfaction de leur plateforme minimale d'action axée sur trois points : l'élaboration de curricula de formations clairs et mis à la disposition des étudiants ; l'arrêt des velléités d'application de critères ultra sélectifs de passage et de l'examen sérieux et diligent de la plateforme revendicative de juillet 2017.

Dans la plateforme revendicative de juillet 2017, les étudiants exigent, entre autres, la suspension de l'application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) jusqu'à réunir les conditions nécessaires de son application, l'organisation régulière du concours de recrutement des internes des hôpitaux, l'arrêt des velléités de privatisation de la filière de technicien supérieur de la santé, l'augmentation des indemnités de stage et son payement régulier et les respects des engagements à savoir la visite médicale annuelle pour tous les étudiants stagiaires et l'organisation régulière des tirages par le ministère de la santé au profit des étudiants ayant soutenu.

« La manifestation de ce matin est une application des perspectives qui ont été dégagées à notre assemblée générale. Notre revendication est liée à la plateforme minimale d'action déposée auprès de l'administration depuis le 26 avril 2018.

Les réponses qui ont été données ne sont pas satisfaisantes, raisons pour laquelle on s'est retrouvé aujourd'hui pour manifester notre mécontentement et attirer l'attention de l'administration» a affirmé Soumaira Cessouma, délégué général de la corporation Aneb de l'UFR/ SDS.

Selon les étudiants, après avoir observé une grève de 48h en avril dernier, ils ont obtenu une audience avec l'administration mais cela n'a pas permis d'aboutir à quelque chose de substantiel.

Et le délégué général d'ajouter que : « depuis le 9 mai nous avons tenté en vain et à maintes reprises de rencontrer la directrice pour discuter sans succès.

Nous estimons que ce n'est pas de cette manière qu'on va apporter des réponses à nos préoccupations. mais quel ne fut pas notre surprise quand nous avons fait le constat ce jeudi de voir la présence de la police alors que notre manifestation est pacifique».

Du reste les étudiants ont indiqué qu'ils vont attendre jusqu'au mardi 12 juin prochain pour observer la réaction de l'administration. Et si rien n'est fait, ils engageront des « actions plus énergiques » allant dans le sens de la satisfaction de leurs revendications.