Angola: Des troupes de théâtre angolaises participent à un festival au Mozambique

Outre les troupes Tic-Tac et Amazonas, un autre groupe de théâtre angolais, Enigma Teatro, participera au FITI et aura un spectacle prévu le 17 juin, date de clôture du festival au Mozambique.

"Firmino, roboteiros" (Firmino, le porteur de bagages) est un texte original d'António Fonseca, professeur et journaliste, un conte extrait du livre Primo Narciso et autres contes, adapté au théâtre par Orlando Domingos.

