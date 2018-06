Burkina Faso: Crise au MINIFIDE - "Nous ne sommes pas essoufflés... ", clament les syndicats

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

Les syndicalistes ont, par ailleurs, rappelé que leur mouvement engagé depuis deux mois porte sur sept points de revendication qui ont trait à la remise en cause des accords du gouvernement et «les reformes suicidaires » dont l'objectif principal est la privatisation tous azimuts des services publics dictée par les institutions de Bretton Woods.

« Nous allons tenir jusqu'à satisfaction, et nous sommes fiers qu'on nous coupe nos salaires car c'est le sacrifice à consentir », ont répondu les membres de la coordination. Quant aux effets, ils ont confié déplorer que l'Etat doive subir des conséquences désastreuses et préféré ne pas évoquer de chiffres à ce propos.

En tout état de cause, ils ont confié être toujours prêts au dialogue, gageant que le gouvernement va rattraper son «faux pas». Les journalistes ont interrogé les syndicats, notamment, sur les conséquences de leurs grèves et sit-in sur l'économie du pays ainsi que les formes qu'ils comptent donner à leur mouvement à l'avenir.

S'estimant aussi vilipendés dans les médias, les syndicats ont réagi en exposant les rétributions de leur ministre. Ainsi, peut-on lire à travers cette déclaration que Madame la ministre touche un salaire mensuel de plus de 8 millions de FCFA et touche un fonds commun annuel d'environ 23 millions de FCFA.

A cette sortie médiatique, les six syndicats du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ont signé une déclaration commune dans laquelle ils accusent nommément leur premier responsable, la ministre Rosine Coulibaly, d'être un frein à la signature d'un accord.

Traités de «terroristes» par leur ministre de tutelle, la Coordination des syndicats du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (CS-MEF) lui a donné la réplique, hier 7 juin 2018 à Ouagadougou. La coordination a, en effet, dénoncé «le dilatoire et la duplicité» du gouvernement à l'occasion d'une conférence de presse, le jeudi 7 juin 2018.

