Burkina Faso: Patronat burkinabè - Des entrepreneurs de Koudougou pour Apollinaire Compaoré

La disparition des salles de cinéma en Afrique n'est plus une fatalité. A côté des… Plus »

« Après plus de 40 ans à œuvrer au développement du secteur privé au Burkina Faso, Apollinaire Compaoré est toujours là, tout en travaillant pour le développement de la jeune génération. C'est pourquoi, l'AJEKO plaide non seulement pour sa candidature, mais surtout pour son élection à la tête du patronat burkinabè », a conclu Alexis Zongo.

Pour le président de l'AJEKO, Alexis Zongo, il est du devoir de leur association de militer pour l'élection d'Apollinaire Compaoré. « Notre vœu le plus cher est de voir cette instance être dirigée par un homme qui incarne l'histoire de la construction du secteur privé au Burkina Faso, les valeurs qui font son succès notable et nourrit pour son avenir une grande ambition de développement », a-t-il expliqué.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.