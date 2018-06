Mali: Tentative de décrispation politique

Pouvoir et opposition se retrouveront rapidement pour relancer leur cadre de concertation. Et le Premier ministre malien de son côté, s'est engagé à garder sa porte largement ouverte à toute la classe politique.

« Nous nous sentons vraiment rassurés parce que la confiance est revenue. On parle d'une marche le vendredi, le gouvernement n'a pas d'opposition particulière. Le plus important c'est qu'on aille vers des élections apaisées », estime Mahamat Saleh Annadif.

Mais très rapidement ensuite, selon les témoins, toutes les parties ont pris en compte les enjeux. On va vers des élections sensibles, la paix est encore fragile et personne n'a intérêt à ce que la crispation perdure. C'est pourquoi le sentiment général à la fin de la rencontre pousse plutôt à être optimiste pour la suite.

Le gouvernement a dit que c'est vrai qu'il a interdit, les autres disent : vous n'avez pas le droit. C'est normal, on s'est dit un certain nombre de choses ».

