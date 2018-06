Angola: La recherche scientifique est un élément clef de la formation académique

Les handballeuses de Petro de Luanda, notamment Magda Cazanga et Aznaide Carlos vont jouer, à la prochaine… Plus »

"Les Recherches scientifiques d'Etudiants, une voie pour la Transparence de la réalité de l'Education", telle est la devise sous laquelle se déroulent ces 4è Journées au cours desquelles le vice-recteur a relevé le rôle déterminant des enseignants, en tant que régulateurs et médiateurs des politiques de sciences, technologies et innovation du sous système d'enseignement supérieur en Angola.

Il a dit que ces Journées scientifiques visaient à promouvoir l'échange scientifique entre étudiants dans l'enseignement supérieur et à transformer la réalité de l'éducation et encourager les recherches des personnes concernées.

Les recherches sont essentielles pour l'amélioration de la qualité d'enseignement, pour aboutir à l'excellence et aux valeurs que l'on compte disséminer dans la formation des citoyens, de même qu'entre professionnels qualifiés et engagés dans le développement du pays, a ajouté le vice-recteur à l'ouverture des 4è Journées Scientifiques d'Etudiants, dont les travaux se poursuivent jusqu'au vendredi.

Moçâmedes (Angola) — Les travaux de recherches scientifiques constituent un élément clef de la formation académique et du développement socio-économique et culturel du pays, a affirmé jeudi, dans la ville de Namibe, Manuel Sahando Neto, vice-Recteur chargé des questions scientifiques à l'Université "Mandume Ya Ndemufayo"

