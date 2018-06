Angola: Joaquim Chissano aborde les futures élections locales au pays

Luanda — La situation économique et financière des circonscriptions municipales, le nombre minimum des ressources humaines qualifiés et d'autres facteurs sont des conditions primordiales qui justifient le principe d'application graduelle du système d'autarcie par les élections municipales.

C'est ce qu'a fait savoir mercredi, à Luanda, l'ex-Président mozambicain, Joaquim Chissano, en parlant des perspectives politiques de l'Angola, soit des défis à relever par ce pays, dans le cadre du projet de réalisation, en 2020, des élections locales. Dans une conférence de presse à ce sujet, et se basant sur l'expérience mozambicaine, Joaquim Chissano a estimé que la matérialisation d'autarcie locale peut être faite petit à petit, en tenant compte des conditions de chaque municipalité et des nombres de villes et de cités.

Soulignant la nécessité urgente de creer des conditions minimales dans les municipalités, en vue d'accélérer le processus d'élections locales et satisfaire aux attentes des citoyens, Chissano a dit que la capacité de cadres et la volonté politique des partenaires de ne pas suscitaient beaucoup de problèmes étaient souhaitables pour que le projet aboutisse. L'expérience aide beaucoup à réaliser des projets, et il faudrait que le gouvernement prépare minutieusement le processus d'élections locales, a-t-il ajouté dans cette conférence de presse organisée par l'Université catholique d'Angola.