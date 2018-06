Burkina Faso: Forces armées nationales - 12 nouveaux officiers spécialistes dans les rangs

Les élèves officiers spécialistes de la 8e promotion de l'Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant, le jeudi 7 juin 2018 à Ouagadougou. Cette promotion est composée de 12 stagiaires soit 10 médecins militaires et deux ingénieurs en réseau informatique et télécommunication.

Après neuf mois de formation, les élèves officiers spécialistes de la 8e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano de Pô sont désormais aptes à servir dans les rangs des Forces armées nationales. Ces élèves officiers, composés de 10 médecins généralistes, un ingénieur en réseau informatique et un ingénieur en télécommunication, ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant, le jeudi 7 juin 2018 à Ouagadougou.

A entendre le délégué de la promotion, Alexandre Bado, leur séjour de neuf mois a été marqué par une formation initiale, l'acquisition des rudiments militaires, le perfectionnement des réflexes et l'apprentissage de connaissances spécifiques. A l'entendre, lui et ses camarades sont désormais prêts à servir les forces armées nationales dans la santé, l'informatique et la télécommunication.

Le commandant de l'Académie militaire Georges- Namoano, le lieutenant-colonel Yves Patrick Ouédraogo, a invité les 12 sous-lieutenants fraîchement sortis à avoir le souci permanent d'entretenir leurs acquis physiques et intellectuels dans un monde en pleine mutation.

En outre, a-t-il ajouté, les officiers spécialistes doivent rester à l'écoute de leurs hommes et montrer toujours l'exemple à suivre. Pour lui, les stagiaires ont suivi une formation adaptée à leur rôle et à leur place dans la chaîne de commandement, renforçant ainsi la capacité du soutien logistique de l'armée, notamment dans le domaine de la santé et des services.

Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou, représentant le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, a soutenu que ce nouveau contingent va contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales.

«Partout où le devoir vous appellera, j'attends de vous des exemples de compétence, de dévouement et de loyauté au service de votre armée et de la nation entière », a souligné le général Oumarou Sadou aux lauréats. Ces derniers sont âgés d'au plus 30 ans et titulaires de doctorat en médecine pour les médecins militaires et de diplôme d'ingénieur en informatique et en réseau de télécommunication pour les autres.