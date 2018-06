Angola: Des frontalières renforcées pour la surveillance épidémiologique du virus Ebola

Cabinda — Les équipes de surveillance épidémiologique sur Ebola, aux frontières et aux points de passage avec les républiques voisines du Congo et de la République Démocratique du Congo, se conforment strictement aux tests dans l'entrée de ces citoyens sur le territoire national, a assuré la secrétaire de la santé à Cabinda, Carlota Tati.

S'adressant à l'Angop jeudi, Carlota Ngombe Tati a informé qu'à Cabinda, la mission de surveillance épidémiologique est un acte permanent dans le secteur de la santé, indépendamment de toute éventuelle épidémie qui pourrait survenir ou des informations similaires que nous pourrions recevoir, "nous sommes toujours attentifs".

Dans le geste d'analyse de l'état actuel des points de contrôle, après la visite du secrétaire d'Etat à la Santé publique, José Cunha, en mai dernier, et les recommandations faites, Carlota Tati a avancé qu'il était salutaire l'engagement technique et quant aux équipements, rien à déplorer, surtout les thermomètres et matériels de protection.

"Nous avons 33 thermomètres et nous pensons que nous travaillons bien et les équipes de surveillance épidémiologique accomplissent avec zèle et dévouement leur mission de protection sur les éventuels cas dans la province, a-t-elle assuré.

La responsable a appelé les autorités traditionnelles et les coordinateurs de quartiers, en vertu de la longue frontière commune avec les deux Congo, d'environ 200 km, à être attentifs au mouvement des personnes étranges venant des pays voisins, alertant ainsi les autorités ou les équipes de surveillance, à la fois de la santé, les gardes-frontalières, le Service de Migration et Etrangers et des douanes à prendre des mesures préventives.