Niger: Le procès des deux jeunes pro-Issoufou s'est tenu à Zinder

Salissou Ibrahim et Issoufou Brah risquent une peine allant d'une à neuf années de prison, et une amende de 50 000 à 20 millions de francs CFA.

Arrêtés il y a une dizaine de jours, ils avaient demandé, sur une radio locale, au président Issoufou de se représenter en 2021. Selon la Constitution du Niger, un président n'a droit qu'à deux mandats. Salissou Ibrahim et Issoufou Brah sont donc accusés de « propos non agréés en vue de former un complot pour détruire le régime constitutionnel ».

Le jugement de deux membres de la société civile qui ont appelé à un troisième mandat du président Mahamadou Issoufou a été mis en délibéré au 14 juin. Le procès de Salissou Ibrahim et Issoufou Brah s'est tenu hier à Zinder, dans l'Est du pays.

