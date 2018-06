Nigeria: Mondial 2018 - Le maillot du Nigeria se revend à prix d'or

Nigeria, Afrique du Sud et bien d'autres pays encore : l'Afrique est à l'honneur au MIDEM de Cannes, le… Plus »

Véritable réussite esthétique, le maillot du Nigéria est aussi un succès commercial pour Nike. Tous les exemplaires se sont vendus en quelques minutes. Loin d'être parmi les favoris pour la Coupe du Monde, le Nigéria a fait l'unanimité avec son maillot! Blanc, noir et vert avec un design censé représenter des ailes d'aigle au niveau des bras (le surnom de l'équipe est Super Eagles), le t-shirt Nike a séduit les fans de football grâce à son design très graphique et à ses couleurs harmonieuses. Fin mai, Nike annonçait que plus de 3 millions de jerseys avait été précommandés à travers le monde. Nouvel acte, en début de semaine, lorsqu'il a été mis en vente au prix de 85 euros sur le eshop de Nike. Le jersey a été « sold out » en quelques heures. Et forcément, le maillot se retrouve sur les plateformes de revente telles que Ebay en premières lignes. Un jersey qui voit son prix doubler voire tripler.

Histoire d'avoir la classe au stade ou à la maison, certains supporters n'hésitent pas à acheter les nouveaux maillots de leurs équipes préférées. Et certains ont plus de succès que d'autres.

