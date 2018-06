Cote d'Ivoire: Soubré - La Première Dame offre un centre d'accueil pour enfants victimes de traite et d'exploitation

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

« Pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants, aucun sacrifice n'est trop grand, c'est pourquoi, je voudrais lancer un appel solennel à tous nos partenaires, afin que les efforts en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants dans notre pays, soient accentués », a plaidé Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa.

Sa réalisation vient apporter une réponse adéquate à la question de l'absence de structure de transit et d'encadrement pour les enfants victimes de traite et d'exploitation en Côte d'Ivoire avant leur intégration dans leur famille d'origine.

Construit par la Fondation Children Of Africa, ce centre est le premier des trois (03) que l'ONG de Madame Dominique Ouattara a prévu de construire à Soubré, Bouaké et Ferkéssédougou.

