Cote d'Ivoire: Inscription sur la liste électorale - La société civile et l'Ambassade des États-Unis sensibilisent les jeunes et les femmes de Gagnoa

Elle a enfin exhorté tous les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale et à exercer leur droit de vote au moment venu. « Peu importe votre parti, votre origine et vos sentiments à propos de la situation dans le pays, votez pour un avenir meilleur pour vous; vos enfants; votre communauté; et votre pays », a lancé Mme Brucker.

Cette conférence est organisée en collaboration avec Marie Paule Kodjo, Vice-Présidente des organisations de la Société Civile pour l'Observation des Elections en Côte d'Ivoire (POECI) et Présidente de l'ONG PLAYDOO-Côte d'Ivoire. Environ 200 jeunes et femmes, membres des partis politiques, ainsi que des membres de la société civile sont attendus à cet événement.

Les organisations de la société civile ivoirienne et l'Ambassade des États-Unis organise le vendredi 8 juin 2018 à Gagnoa une conférence-débat sur le thème: « L'importance de l'enregistrement des jeunes et des femmes sur la liste électorale ». Au centre du débat: l'importance de l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale ainsi que les conséquences d'une politique de la chaise vide au niveau des partis politiques mais aussi des individus.

