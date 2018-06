Algérie: Les cas d'agression contre les policiers en exercice sont "quasi inexistants"

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, jeudi à Alger que les cas d'agression contre les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions sont "quasi inexistants", précisant que les cas enregistrés sont "des cas d'agression verbale".

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, M. Bedoui a indiqué que "les cas d'agression contre les agents de police sont quasi inexistants et ne constituent pas un phénomène ou une préoccupation", faisant état de quelque cas d'agression verbale, notamment lors de l'exercice des missions de maintien de l'ordre".

En réponse à la question d'un membre du Conseil relative à la mis en place de mécanismes de protection des agents de police lors de l'exercice de leurs fonctions, le ministre a assuré que les agents de police disposent de toutes les garanties et exercent pleinement leurs fonctions", affirmant que les auteurs d'agression contre un agent de police sont poursuivis en justice".

Il a rappelé, à ce propos, que les lois de la République et les dispositions réglementaires en vigueur "réunissent les garanties nécessaires pour l'accomplissement des missions des agents de police et les mécanismes leur permettant de se défendre et de défendre les autres le cas échéant", soulignant que "l'utilisation de la force et des moyens de contraintes ne peuvent avoir lieu qu'en cas de nécessité, notamment en cas d'autodéfense ou de défense de tiers et dans la limite des exigence de l'accomplissement du devoir professionnel en observant les règles du port et d'utilisation d'armes".

Le ministre a expliqué, à ce propos, que les agents de sécurité doivent, avant le recours à la force et aux moyens de contrainte "privilégier le dialogue et épuiser les moyens le moins répressifs ainsi que stipulé par la Charte d'éthique de la Police de décembre dernier, qualifiant cette dernière de pas qualitatif et d'avancée dans la promotion du rôle de l'agent de police, qui jouit d'une place respectueuse auprès des citoyens.

Bedoui a fait savoir que la DGSN, "consciente du danger qui guette les agents de police lors dans l'exercice de leurs missions, a élaboré des plans sécuritaires en adéquation avec le développement de la criminalité et son modus opérandi afin d'assurer une couverture sécuritaire aux agents de police".

Le ministre a fait état, en fin d'un plan d'action à même de préserver la sécurité et l'intégrité des agents de police et de développer tous les aspects de leurs compétences, y compris l'esprit de combat, citant, dans ce sens, la création de brigades spécialisées de haut niveau d'entrainement renforcées par des outils utilisés dans les pays développés.