Algérie: Dialogue stratégique algéro-britannique sur les questions de sécurité à Alger

- L'Algérie et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tiennent, jeudi à Alger, la 8eme session du dialogue stratégique bilatéral sur les questions de sécurité sous la coprésidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi et le ministre d'Etat pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Alistair Burt.

Les discussions porteront sur "l'état des relations bilatérales ainsi que sur l'évolution des conflits et crises qui persistent dans la région et les menaces que font peser les fléaux du terrorisme et du crime organisé transnational sur la stabilité et la sécurité régionales".

Ce dialogue est un cadre informel que les deux pays ont mis en place pour promouvoir la concertation et la coopération bilatérale dans les domaines liés aux questions sécuritaires bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun.