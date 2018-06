Le projet de loi relatif à la création de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI), présenté par le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a été adopté le 22 mai dernier par les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Récemment dans le quotidien pro-gouvernemental, le ministre a expliqué les tenants et les aboutissants de la Cdc.

Selon lui, le Gouvernement a décidé de se doter d'une institution financière publique, sur le modèle des Caisses de dépôts et consignations, afin de porter les missions d'investisseurs de long terme, au service de l'intérêt général. Il ressort de son interview que les investissements de la Caisse vont répondre aux besoins collectifs exprimés par l'Etat dans les secteurs insuffisamment couverts par le marché.

La Cdc-CI exercera ainsi les métiers d'investisseur financier, de gestionnaire pour compte de tiers et de conseil avisé. Comme investisseur financier, la Caisse va gérer un portefeuille diversifié constitué, entre autres, de bons du Trésor, d'obligations, de dépôts à terme ... dans une optique de rentabilisation de ses placements.

En qualité de gestionnaire pour compte de tiers, la Caisse aura des mandats de l'Etat ivoirien, des bailleurs de fonds, voire d'investisseurs privés, pour gérer des fonds de retraite public et privé, de prévoyance, de capitalisation etc.

En tant que conseil avisé, elle apportera son ingénierie financière dans le domaine du développement des partenariats public-privé et public-public au service des administrations, de l'Etat et des collectivités.

En outre par son action, la Cdc contribuera à renforcer l'offre de logement dans le segment social. Cette caisse stimulera l'entrepreneuriat et soutiendra l'émergence de champions nationaux.

Cependant, Adama Koné a tenu à préciser que la Cdc-CI n'est pas une banque mais un établissement public, de type particulier, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle du ministre de l'Economie et des Finances.

En tant qu'institution financière souveraine, elle ne saurait être soumise à la législation et à la réglementation applicables aux établissements de crédit, notamment les banques.

A l'en croire, toutes les études montrent que les CDC ne sont pas concurrentes des banques classiques mais, bien au contraire, elles sont des institutions partenaires et complémentaires. Soulignant au passage que les CDC investissent sur des types d'investissements nécessaires et risqués avec une rentabilité différée que les banques classiques ont du mal à couvrir.

En terme de gouvernance, la Caisse a un statut particulier qui lui confère une autonomie et une indépendance certaine. Elle est placée sous la supervision d'une Commission de surveillance composée de treize membres dont deux représentants du parlement et quatre experts indé- pendants sélectionnés en raison de leurs compétences dans les domaines financiers, comptables, juridiques, économiques ou de la gestion.

La commission exerce au nom de l'Etat, le contrôle des opérations de la CDC. Et la Caisse est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, après avis de la Commission de surveillance et qui prête serment.

Concernant les ressources mobilisables de la Caisse des Dépôts et Consignations, le ministre a cité les produits générés par ses activités, notamment d'investisseur financier, les dépôts des professions juridiques (les notaires, les mandataires juridiques, les administrateurs, les greffiers des tribunaux, etc.), les cautions, l'épargne centralisée au service du financement de l'économie, d'autres ressources déterminées par la loi ou par convention.

Adama Koné a indiqué qu'a priori, tous les secteurs économiques du pays seront affectés, à terme, par l'avènement de la Cdc-CI. « Le secteur financier de prime abord, dont elle est un complément et partenaire, le secteur privé notamment les TPE, PME et même les grandes entreprises, le secteur social, par ses investissements dans le domaine des logements sociaux et intermé- diaires dont elle fera la promotion, les grandes infrastructures structurantes, les moyennes infrastructures en relation avec les collectivités territoriales notamment dans les domaines des énergies renouvelables, la gestion des déchets et ordures, les aménagements urbains, etc. », a-t-il clarifié.

Avant de signifier que la Cdc-CI sera une institution rentable et pérenne. Ses interventions seront complémentaires de l'action publique en vue d'apporter une réelle valeur ajoutée, sans pour autant, se substituer aux acteurs publics et privés. La caisse disposera du retour sur investissement long terme d'environ 15 ou 25 ans.

Puis de rassurer que fort de l'étude de faisabilité, avec des hypothèses basses, les ressources mobilisables par la CDC-CI d'ici 2026 s'élèveraient à 812 milliards FCFA. « La Cdc-CI constitue le maillon manquant dans le paysage économique ivoirien pour accompagner la transformation structurelle et un développement équilibré du pays.

Cet instrument sera nécessaire et fort utile pour accompagner les politiques publiques. », a conclu le ministre qui a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à l'origine de la création d'un Cdc en Côte d'Ivoire.