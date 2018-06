Cote d'Ivoire: Partenariat GEPCI/MTN - 28 entreprises de presse bénéficient d'une connexion internet

La société de téléphonie mobile Mtn Côte d'Ivoire a remis hier des Wibox à 28 entreprises de presse, membres du Groupement des éditeurs de presse (Gepci), au cours d'une céré- monie symbolique.

Cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la société de téléphonie sis au Plateau (centre des affaires), entre dans le cadre d'un partenariat entre cette entreprise de téléphonie et les éditeurs de presse. Mtn offre aux bénéficiaires une Wibox et 350 Giga de connexion internet gratuite pendant six mois.

General manager corporate service, Jocelyn Adjobi, s'est également félicité de l'aboutissement de ce projet et a indiqué que l'objectif de sa structure, c'est de toujours avoir une proximité avec la presse. Il a saisi l'occasion pour dire la disponibilité de sa maison à apporter sa pierre à l'édifice à travers des formations.

"On voudrait procéder à tout ce qui est formation qui pour nous, est un volet important parce qu'on sait que certains journalistes n'ont pas toujours la formation de base. On a voulu avoir un programme pour pouvoir aider à améliorer leur niveau parce que bientôt ce sont les élections et on sait que c'est un moment délicat", a justifié M. Adjobi.

A travers cette formation, MTN entend "apporter (sa) pierre à l'édifice pour que les journalistes soient mieux formés et que le rendu donne envie aux lecteurs de revenir vers les journaux", a-t-il poursuivi. Ces sessions de formation permettront aussi aux hommes de médias de s'adapter à l'écriture Web, car "le passage de la presse papier au numérique est inévitable", a prévenu le manager.

Le président du GEPCI, Patrice Yao, qui a accueilli avec satisfaction ces dons, n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à MTN et particulièrement à la directrice de communication, Marie-Michèle Yao Yao, qui a servi d'interface entre cette société et les éditeurs.

Réagissant au volet formation, Patrice Yao a présenté encore l'Ecole du GEPCI, une lucarne destinée à renforcer les capacités des animateurs des entreprises de presse écrite, audiovisuelle et numérique et a sollicité le parrainage permanent de cette entreprise de téléphonie mobile à cette initiative.

Après cette cérémonie de remise symbolique, les autres entreprises de presse devront passer à partir de mercredi pour récupérer leur maté- riel.